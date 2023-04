Primo tank Leopard 2 danneggiato: “gli è saltata la torretta” prima ancora di arrivare in Ucraina

Incidente durante l’addestramento delle truppe ucraine in Polonia: un carro armato tedesco Leopard 2A4 ha perso la torretta con il cannone primario a causa di una collisione

La torretta di uno dei carri armati Leopard 2A4 inviati dall’occidente all’Ucraina è “saltata” prima ancor di arrivare sul campo di battaglia. A riferire del “piccolo incidente” è stato un ex ufficiale dell’esercito polacco, il tenente Piotr Pavelka, che ne ha parlato sul suo canale YouTube da oltre 50mila iscritti, spiegando che il fatto è accaduto in Polonia durante l’addestramento del personale dell’esercito ucraino sui tank tedeschi.

Secondo quanto riferito da Pavelka, la torretta del Leopard è “saltata” a causa di una collisione con un altro carro armato. Secondo altre fonti diffuse sui social media invece, il Leopard 2A4 potrebbe essere stato vittima di una discesa troppo “disinvolta” da una collina, con la lunga canna del cannone che si sarebbe conficcata accidentalmente nel terreno “strappando” la torretta dal resto del carro. Ovviamente risulta difficile adesso venire a conoscenza della verità.



Pavelka ha prestato servizio nell’esercito polacco per 15 anni fino al ritiro nel 2022 ed adesso è un ufficiale di riserva con il grado di tenente. Sebbene le sue affermazioni abbiano innescato un’enorme discussione sui social media, al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali da Varsavia o Kiev, su quello che comunque sarebbe un incidente in addestramento e probabilmente senza neppure feriti, quindi un fatto di ben poco conto.

L’ex militare polacco ha inoltre mostrato in video le foto che dimostrerebbero la veridicità del “presunto” incidente del Leopard-2A4: in diverse foto si vede infatti un carro Leopard con la torretta vistosamente fuori dalla sua sede, su quello che è palesemente un campo di addestramento. Le stesse uniformi dei soldati ritratti in foto vicino al mezzo inoltre, sembrano quelle ucraine.