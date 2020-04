Priolo (SR). Cane seviziato e impiccato, il sindaco: “la municipale sta indagando, chi ha visto denunci”

Orrore indicibile: un piccolo cane è stato prima seviziato e poi impiccato: ora è caccia ai bastardi autori del vile gesto

Il fatto è accaduto alcuni giorni addietro a Priolo, in provincia di Siracusa. Un cane di piccola taglia è stato orrendamente ucciso da gente che definire dei bastardi è poca cosa. Il povero animale è stato prima seviziato e poi impiccato.

No appena appresa la notizia il sindaco di Priolo, Pippo Gianni ha commentato: “atto vergognoso, risalire ai responsabili” e ha invitato a chiunque possa fornire informazioni utili all’individuazione, a denunciare gli autori. Poi ha aggiunto: “Le forze di Polizia stanno producendo il massimo sforzo per trovare al più presto i responsabili di questo atto ignobile perpetrato ai danni di un piccolo animale indifeso. Chi sa, ci aiuti nella ricerca della verità”.

Ma il Comandante della Polizia Municipale, Pippo Carpinteri nutre dubbi sull’esito della ricerca: “Purtroppo non è stata sporta alcuna denuncia nell’immediato e si è venuti a conoscenza di quanto accaduto solo giorni dopo. Anche le telecamere della zona non hanno registrato nulla e in più le immagini vengono cancellate a distanza di giorni. Stiamo indagando per capire chi abbia potuto commettere un simile atto”.