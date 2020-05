Priolo. Trascina con l’auto un cane legato per le zampe, che muore: pensionato 69enne denunciato

Un atto di un’atrocità indescrivibile, un pensionato lega un cane alla sua auto e lo trascina fino ad ucciderlo: denunciato dai carabinieri

I Carabinieri di Priolo Gargallo hanno denunciato per maltrattamento di animali R.A., pensionato di 69 anni autore di un gesto di tanto crudele quanto atroce.

È accaduto nel pomeriggio di ieri 7 maggio, in una stradina di campagna a Priolo in provincia di Siracusa. Il comandante della Stazione dei carabinieri di Priolo è stato contattato da un giovane del posto che, mentre faceva attività sportiva in sella alla sua bicicletta da corsa, ha notato una macchina che trascinava un cane legato al paraurti per le zampe anteriori.

I militari del’Arma si sono precipitati sul posto ed hanno rintracciato il conducente della’auto e ritrovando anche il cane, che purtroppo, malgrado le immediate cure prestate da personale veterinario, è deceduto nello stesso pomeriggio.

Il pensionato di 69 anni è stato quindi condotto in caserma ed interrogato, ma sulle motivazioni di quello l’atto ignobile al momento non ha fornito nessun chiarimento. Il cane non era di sua proprietà ma un randagio: al momento quindi non si esclude che il gesto sia stato motivato da mera crudeltà.

L’uomo è stato comunque anche sanzionato per aver violato la normativa anti-Covid, avendo circolato senza giustificato motivo.