Prof. Orsini: “L’Ucraina è una base NATO al confine con la Russia, americani contrari anche al cessate il fuoco”

Orsini: “L’informazione in Italia sulla politica internazionale funziona come nelle dittature: quasi tutto è menzogna, falsità, manipolazione dell’opinione pubblica e diffamazione contro chi cerca di introdurre qualche elemento di verità nel dibattito pubblico”

Il Prof. Alessandro Orsini torna a parlare del tema della libertà di stampa in Italia e dell’essenza della guerra in Ucraina che i grand mass-media non diffondono, con un durissimo post sui social.

“Ricordate quando, all’inizio della guerra, i miei detrattori-interlocutori negavano in diretta nazionale che la Nato avesse alcun ruolo nella guerra in Ucraina? Bollavano le mie analisi come farneticazioni: “Professor Orsini, ma che cosa inventa? La Nato non c’entra niente con la guerra in Ucraina; non è minimamente coinvolta in questo scontro!”. Oggi tutti possono vedere che l’Ucraina è una base della Nato al confine con la Russia. – afferma Orsini – Abbiamo dimenticato l’impudenza di certi giornalisti e commentatori?

E ricordate quando dicevo che il blocco occidentale guidato da Biden vuole soltanto la guerra? Ricorderete anche le reazioni dei miei detrattori-interlocutori: “Professor Orsini, ma che cosa inventa? La Nato vuole la pace, vuole una trattativa”.

Ebbene, come ho detto ieri a Carta Bianca, John Kirby, il portavoce del Consiglio nazionale per la sicurezza americano, il vertice della Casa Bianca, ha appena dichiarato che il governo americano è contrario persino al cessate il fuoco. Non so se sia chiaro. – spiega il professore – Biden è contrario al cessate il fuoco, a un’attenuazione dello scontro in corso, figuriamoci se possa essere favorevole a un accordo per porre fine alla guerra.

L’informazione in Italia sulla politica internazionale funziona come nelle dittature: quasi tutto è menzogna, falsità, manipolazione dell’opinione pubblica e diffamazione contro chi cerca di introdurre qualche elemento di verità nel dibattito pubblico. L’informazione in Italia sulla politica internazionale dei media dominanti è libera, corretta e trasparente come in Russia, Cina, Egitto, Arabia Saudita. L’informazione in Italia sulla politica internazionale è fondamentalmente corrotta e serve per legittimare e nobilitare le decisioni di Biden.

Avanzi l’Italia, avanzi la pace”.