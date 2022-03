Prof. Orsini: “Se Putin è uno mostro, sicuramente lo siamo anche noi e posso fornire prove documentate”

“Bush scavalcò l’Onu e fece una guerra illegale in Iraq; sempre in Iraq, un gruppo di marines americani ha massacrato 24 civili a sangue freddo, sparando in faccia ad un bambino. Se Putin è un cane schifoso, tra schifosi possiamo intenderci e fare la pace”

Queste le parole del prof. Alessandro Orsini, che è il direttore e fondatore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS e del quotidiano Sicurezza Internazionale e proprio per via del suo ruolo accademico, ha dovuto premettere che ha parlato a titolo personale in quanto studioso della materia.

Il prof. Orsini, nella puntata di ieri sera di “Piazza Pulita”, in onda su LA7, ha risposto alla domanda del conduttore, Corrado Formigli, sulla guerra in Ucraina. il giornalista ha chiesto: “noi siamo già nelle terza guerra mondiale”. La risposta di Orsini è stata raggelante: “per fortuna non siamo nelle terza guerra mondiale, altrimenti ce ne accorgeremmo tutti”. Poi ha aggiunto “La mia preoccupazione è l’Europa, perché non sa fare la guerra e non sa fare nemmeno la pace. E questo consegna l’Ucraina alla tragedia. Per fare la pace in primis bisogna smettere di demonizzare l’avversario politico, cioè di rappresentarlo come un animale come ha fatto Di Maio; la seconda cosa è normalizzarlo e l’ultima mossa è umanizzarlo del nemico: non è un porco, ma un essere umano come noi. Queste sono le precondizioni per sedersi al tavolo della pace. Se Putin è un mostro, sicuramente lo siamo anche noi. E posso fornire prove documentate: Bush scavalcò l’Onu e fece una guerra illegale in Iraq; sempre in Iraq, un gruppo di marines americani ha massacrato 24 civili a sangue freddo, sparando in faccia ad un bambino. Se Putin è un cane schifoso, tra schifosi possiamo intenderci e fare la pace”