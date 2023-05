Prof Orsini su Zelensky: “In bancarotta dall’inizio della guerra, combatte con armi e soldi altrui sotto il comando di Biden”

Il professore non risparmia nulla la Presidente ucraino, visto come un burattino della Casa Bianca senza alcun potere né effettivo né decisionale, “santificato” dai mass media filo-governativi

Ennesima entrata a gamba tesa oggi sui social da parte del professor Alessandro Orsini, che stamattina prende di mira la figura di Zelensky, tanto osannata dalla stampa di regime: “Oggi Repubblica, perseverando nel suo processo di santificazione del presidente ucraino contrario al progetto illuministico che non prevede santificazioni per nessuno, scrive, colma di ammirazione, che ‘Zelensky è il comandante in capo’.

Zelensky non è il comandante in capo; Zelensky è il comandante con un capo, Biden. – affonda duro il colpo Orsini – Non si è mai visto un comandante in capo condure una guerra con le armi e i soldi altrui. Zelensky è in bancarotta dall’inizio della guerra. Non ha armi, non ha munizioni, non ha addestramento, non ha internet che gli viene concesso generosamente dai governi occidentali.

La strategia di Zelensky è di combattere una guerra decennale con le armi e i soldi altrui contro una super potenza nucleare peraltro confinante. Chiamala strategia. Chiamalo stratega. Chiamalo stratega uno che progetta una guerra di dieci anni con la Russia senza armi. Tenetevi la Repubblica e il Corriere della Sera. Io mi tengo la ragione illuministica.”