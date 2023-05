Professore 50enne colto da un malore improvviso trovato morto in casa dopo 3 giorni

Un professore 50enne è stato trovato morto nella sua abitazione, a causa di un malore improvviso. Era deceduto da almeno 3 giorni. La moglie si trovava in viaggio d’affari in Cina e non riusciva a contattarlo telefonicamente

Il macabro ritrovamento è avvenuto nella mattinata di venerdì 28 aprile 2023, in via Albegno al civico 23, a Olginate in provincia di Lecco. La vittima dell’ennesimo malore improvviso e Massimiliano Piccinini di 50 anni, professore di meccanica all’Istituto professionale Luigi Clerici di Merate.

La terribile scoperta è stata fatta dai carabinieri, che allertati dalla moglie che si trovava in viaggio d’affari in Cina e non riusciva a mettersi in contatto telefonicamente e dai colleghi di lavoro che da due giorni non lo avevano visto presentarsi in classe per tenere le sue lezioni di meccanica. I carabinieri di Olginate con l’ausilio i vigili del fuoco si sono quindi recati nell’abitazione del 50enne e dopo avere bussato inutilmente, hanno aperto la porta facendo la terribile scoperta. È stato chiamato il medico, che dopo avere constatato il decesso dell’uomo, ha stabilito che era morto da almeno 3 giorni e che il decesso è sopraggiunto a causa di un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

I funerali di Massimiliano Piccinini, la cui salma al momento si trova nella sua abitazione, si svolgeranno domani, martedì 2 maggio, alle 10.30 nella Chiesa parrocchiale di Vercurago. Piccinini lascia la moglie Dayan, la mamma Anna Maria, il fratello Andrea, e nipoti Matteo e Luca.