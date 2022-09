Professoressa di scuola media abusa sessualmente di un alunno 12enne: arrestata

Una professoressa della provincia di Benevento, che insegna in una scuola secondaria di primo grado – comunemente detta scuola media -, è stata arrestata dai carabinieri per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un suo studente di appena dodici anni.

La professoressa è stata così posta agli arresti domiciliari dai carabinieri di Arpaia (Benevento) per disposizione del Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura sannita, coordinata da Aldo Policastro.

Le indagini sono scattate alla fine di marzo 2022 dopo la denuncia della preside, seguita da quella dei genitori della giovanissima vittima.

Alla donna, che ovviamente è stata sospesa in precedenza dal posto di lavoro – riferisce Fanpage.it – è stato anche fatto divieto assoluto di ogni forma di comunicazione con i minori, compreso attravero il telefono cellulare, internet e social network, in quanto la donna sarebbe apparsa agli occhi degli inquirenti “non in grado di autoregolare i propri impulsi sessuali”.

Da quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe assoggettato il bambino di appena 12 anni attraverso una intensa opera di persuasione definita “sottile e subdola”, utilizzando anche i social come WhatsApp. L’app di messagistica sarebbe stata usata sia per messaggi di testo dai contenuti espliciti tra i due, sia per l’invio di foto e video a contenuto sessuale. Pare inoltre che la donna sia arrivata a chiedere al bambino non solo foto a contenuto esplicitamente sessuale, ma anche di compiere e subire atti sessuali, in classe o a casa in tarda notte.