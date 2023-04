Professoressa in pensione spiega ad amici la storia del Duomo: multa da 1.333 euro per esercizio abusivo della professione

Una professoressa in pensione stava spiegando ad alcuni amici la storia del Duomo di Città Alta a Bergamo, ma la solerte comandante della polizia locale le fa una multa da ben 1.333 euro per esercizio abusivo della professione



“Stiamo intensificando l’attività di contrasto delle guide non autorizzate”, ha commentato la comandante della polizia locale di Bergamo, dopo avere elevato una multa da ben 1.333 euro a Rosita Corbetta, una professoressa in pensione che stava illustrando le bellezze di Città Alta, ad un gruppo di visitatori, tutti soci di un’associazione senza scopro di lucro.

Gli agenti della polizia locale, nel pomeriggio dello scorso 28 marzo, si sono avvicinati alla professoressa e le hanno chiesto i documenti per verificare se fosse iscritta al registro delle guide turistiche della Lombardia. Purtroppo la prof in pensione, che tè un’insegnante in pensione, ex docente di arte alle scuole medie di Missaglia, nel Lecchese, membro del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo, nel suo cirriculum non annovera questa “specialità” e i solerti vigili hanno muptao la donna, rea di spiegare i particolari degli arazzi e delle tarsie del coro di Santa Maria Maggiore ahli amici. Ma per la legge non si può fare, perché è esercizio abusivo della professione. Gli agenti hanno quindi redatto il verbale con una sanzione da ben 1.333 euro.

A segnalare “l’abusiva” alla polizia locale sarebbe stata una guida turistica autorizzata e gli agenti dopo averla sorvegliata per un quarto d’ora, si sono avvicinatile hanno chiesto i documenti e elevato la multa. La donna ha provato a difendersi, spiegando che si trattava di una lezione privata, a titolo gratuito, per un gruppo di amici. Ma nonostante le spiegazioni è scattata la sanzione. La donna, insieme all’Università per tutte le età, ha detto che farà ricorso.

“Siamo esterrefatti – commenta Samuele Baio, presidente dell’Università per tutte le età che faceva parte della comitiva -. La professoressa tiene lezioni per i nostri soci; in questo caso, anziché guardare delle diapositive, abbiamo voluto vedere sul posto le meraviglie di Bergamo. Mai avremmo immaginato di venire multati. Tanto più che la professoressa aveva compiuto un sopralluogo nei giorni precedenti e le era stato detto solo che non si poteva parlare nella Basilica”.

La comandante della polizia locale, Gabriella Messina ha spiegato: “Abbiamo intensificato l’attività di contrasto delle guide non autorizzate, anche in sinergia con le guide della nostra città”, aggiungendo che quest’attività è stata incrementata dai vigili dall’inizio dell’anno, in concomitanza con l’avvio dell’esperienza della Capitale della Cultura.