Proteste in California: Trump manda 700 marine e la Guardia nazionale a Los Angeles e pensa all’arresto del governatore Newsom

L’esercito statunitense per fermare le proteste, a Los Angeles schiererà temporaneamente un battaglione di circa 700 marines fino all’arrivo di altri 2000 soldati della Guardia Nazionale

Lo ha reso noto il Northern Command Usa, mentre il Pentagono ha confermato che il presidente Trump sta inviando altri 2 mila uomini della Guardia Nazionale a Los Angeles, per fermare le proteste. Ma la tensione tra il presidente degli Stati Uniti e i funzionari locali che si oppongono alle precedenti mobilitazioni di guardie e Marines si sta intensificando. “Su ordine del presidente, il Dipartimento della Difesa sta mobilitando altri 2 mila uomini della Guardia Nazionale della California, da richiamare in servizio federale per supportare l’Ice e consentire alle forze dell’ordine federali di svolgere i propri compiti in sicurezza”, ha scritto il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, su X.

Inoltre secondo un funzionario civile americano che ha parlato a condizione di anonimato, al moomento l’amministrazione Trump non ha invocato l’Insurrection Act, che consentirebbe alle truppe di partecipare direttamente alle attività di polizia civile.

Ma nonostante l’ingente schieramento di uomini, le proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump non si placano ed anzi stanno mobilitando le autorità anche in altre città statunitensi oltre a Los Angeles e San Francisco. Secondo la Cnn in quest’ultima città il bilancio dei manifestanti arrestati è salito ad almeno 150. Le proteste si stanno allargando, proteste in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato “diverse” persone, sottolinea l’emittente tv.

Anche il New York Times riferisce che il dipartimento di polizia di Los Angeles ha iniziato ad effettuare arresti ai margini di Little Tokyo. Un autobus della polizia della polizia di Los Angeles è stato portato sulla scena e gli agenti di polizia vi hanno depositato manifestanti ammanettati. La polizia californiana ha utilizzato anche granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti.

Per il governatore della California Gavin Newsom, “I Marines servono per un importante compito per il nostro Paese, difendere la democrazia. Non sono pedoni della politica”, che condanna e definisce “illegale”, il dispiegamento di 700 marines della base di Twentynine Palms a Los Angeles dove da giorni sono in corso proteste contro le retate anti-immigrati. “Il dipartimento della Difesa sta dispiegando in modo illegale marine nelle strade americane in modo che Trump possa dimostrare le sue posizione alla sua parata questo weekend” aggiunge il governatore democratico, riferendosi alla parata che si terrà questo weekend a Washington. “E’ uno sfacciato abuso di potere, contro il quale faremo causa”, continua Newsom che ha già fatto causa per il dispiegamento della Guardia Nazionale.

La risposta di Trump non si è fatta attendere che si dice favorevole all’arresto del governatore della California, Gavin Newsom, per la sua contrarietà all’utilizzo della Guardia nazionale contro i tumulti per i raid anti immigrati. “Io lo farei”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se Tom Homan, nuovo responsabile delle frontiere nominato proprio da Trump, dovesse arrestare Newsom.

