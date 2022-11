Proteste Iran. Forze di sicurezza: “Spazzata via cellula terroristica, costruivano bombe in casa”

Mentre non si placano le proteste in Iran, che il governo di Teheran accusa essere volute e ispirate dalle nazioni occidentali ostili, USA in testa, le forze di sicurezza iraniane hanno fatto sapere di aver identificato e “spazzato via” una cellula terroristica nell’ovest del paese.

Lo ha riferito l’agenzia di stampa IRNA oggi, spiegando che il gruppo terroristico distrutto dalle forze di sicurezza operava nella provincia di Ilam ed era coinvolto nell’organizzazione di recenti rivolte nel Paese.

“I terroristi stavano progettando di attaccare strutture militari e di forze di sicurezza” è stato riferito, dicendo inoltre che “stavano fabbricando granate fatte in casa e ordigni incendiari”.

Secondo Teheran inoltre, il gruppo avrebbe avuto legami con organizzazioni straniere.