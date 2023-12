Proteste nella notte a Tel Aviv, i n centinaia sono scesi in piazza dopo la notizia della morte nel nord della Striscia di Gaza di tre ostaggi, uccisi per errore dai soldati israeliani che li hanno scambiati per miliziani di Hamas

Le immagini sono state diffuse dalla tv israeliana. Una folla si è radunata nel centro della città con strade bloccate e la richiesta al governo di intervenire per il rilascio immediato di tutte le persone ancora tenute prigioniere nell’enclave palestinese dal terribile attacco del 7 ottobre in Israele.

La folla era armata di cartelloni e striscioni con foto e nomi degli ostaggi e ha sfilato in corteo dirigendosi verso il quartier generale dell’esercito. I manifestanti hanno gettato vernice rossa lungo la strada, ha riferito il sito israeliano di notizie Ynet. “Per loro il tempo sta finendo, riportateli a casa adesso”, ha intonato la folla. Sotto accusa il governo del premier israeliano Benjamin Netanyahu, per l’opinione pubblica e soprattutto per i familiari delle vittime non fa abbastanza per ottenere la liberazione degli ostaggi nella convinzione che un accordo come quello di fine novembre avrebbe evitato “incidenti” come quello delle scorse ore.