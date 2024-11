Il presidente russo Vladimir Putin si rivolge al suo popolo e spiega le sue ragione sulla guerra contro l’Ucraina

Sapete come sono finiti questi negoziati: con bugie, falsificazioni e inganni da parte delle élite occidentali che in questo periodo hanno trasformato l’ucraina in una loro colonia in una testa di ponte militare rivolta alla Russia. I nostri soldati tanno difendendo l’intera vasta, bella, amata russia. Siamo orgogliosi dei nostri eroi