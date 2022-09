Putin al G20 in Indonesia? Peskov: “Valuteremo anche il fattore sicurezza”

C’è aria di sospetto a Mosca, probabilmente contro l’Occidente. Tutti i fattori, “incluso il fattore sicurezza”, saranno presi in considerazione per decidere se il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice del G20 in Indonesia, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista. Il prossimo G20 si terrà dal 15 al 16 novembre.

“Per decidere il formato della nostra partecipazione, dato che c’è un invito al più alto livello per il quale siamo grati al Paese organizzatore del prossimo vertice, si terrà conto di tutti i fattori, compreso il fattore di sicurezza“, ha detto Peskov, rispondendo a una domanda basata sul sospetto secondo cui la presenza di persona del leader russo al G20 sia troppo pericolosa nella situazione attuale.