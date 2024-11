Putin: “Attacco con missile ipersonico dimostra l’inefficacia delle difese NATO”. Colpita la Yuzhmash, che produceva missili

“La Russia ritiene di avere il diritto di usare armi contro strutture militari di paesi che consentono l’uso delle loro armi contro la Russia, daremo la possibilità ai civili in Ucraina e negli altri paesi amici di evacuare le zone soggette a distruzione”

Lo ha affermato oggi il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa come riporta Ria Novosti, che pubblica il video. Il leader russo ha detto che le regioni russe di Bryansk e Kursk sono state recentemente attaccate da missili occidentali (gli statunitensi ATACMS nel primo caso e i britannici Storm Shadow nel secondo caso): “con missili occidentali il conflitto in Ucraina è diventato globale”.

“Vorrei informare il personale delle Forze Armate russe, i cittadini del nostro Paese, i nostri amici in tutto il mondo, così come coloro che continuano a nutrire illusioni sulla possibilità di attaccarci con l’uso di armi a lungo raggio di fabbricazione occidentale sul nostro territorio, che giovedì a Dnepropetrovsk siamo riusciti a colpire con successo l’impresa Yuzhmash, che produceva anche missili”. Putin ha chiarito che l’attacco è stato effettuato da un missile balistico ipersonico privo di nucleare e che il sistema missilistico Oreshnik è stato lanciato in risposta alle azioni aggressive dei paesi della NATO nei confronti della Russia.

Il presidente russo Putin ha dichiarato anche che nell’attacco a Dniprodi di oggi, effettuato in risposta agli attacchi ucraino-occidentali a Kursk e Briansk, è stato utilizzato il missile balistico ipersonico a medio raggio Oreshkin armato con testate convenzionali per dimostrare l’inefficacia delle difese NATO i cui moderni sistemi di difesa aerea non intercettano i missili Oreshnik, che attaccano i bersagli ad una velocità di Mach 10, ovvero 2,5-3 chilometri al secondo. Al momento non esistono mezzi per contrastare le ultime armi russe, ha detto Putin, aggiungendo ch “Daremo la possibilità ai civili in Ucraina e negli altri paesi amici di evacuare le zone soggette a distruzione”. Dichiarazione che preannuncia altri attacchi con questi missili.

Inoltre, Vladimir Putin ha sottolineato che il sistema di sicurezza internazionale è stato distrutto dagli Stati Uniti, che hanno commesso un errore distruggendo il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio nel 2019. Ha osservato che Washington sta spingendo il mondo verso un conflitto globale.