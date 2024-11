Putin avverte l’Occidente: “Non potete fermare il missile Oreshnik; possiamo colpire tutta Europa” e annuncia la produzione in serie

Vladimir Putin dopo il lancio del missile Oreshnik di mercoledì 21 novembre, manda un messaggio chiaro all’Occidente: la Russia può colpire obiettivi in tutta Europa perché nessuno è in grado di poterlo fermare

Il missile balistico a medio raggio con le sue testate multiple, ha dimostrato la sua forza distruggendo completamente un impianto industriale di Dnipro. Le immagini circolate in rete dell’impatto sono impressionati, sembra di assistere ad un film di fantascienza con gli alieni che attaccano la terra. Dal cielo arrivano in sequenza sei scariche come di un potente laser che illumina il buio della notte.

Il raid è stato la risposta di Putin ai missili Atamcs e Storm Shadow che l’Ucraina ha lanciato contro obiettivi in Russia dopo l’autorizzazione di Stati Uniti e Regno Unito, colpevoli secondo il presidente russo di averne gestito con personale proprio i lanci, perché gli ucraini non sono in grado di farlo, rendendoli quindi attori attivi e in guerra contro la Russia.

Il secondo discorso del leader del Cremlino, è arrivato durante un vertice con le alte sfere del ministero della Difesa, le aziende del comparto militare-industriale e gli specialisti che hanno progettato e realizzato l’Oreshnik, che ha definito “nuovi eroi che verranno premiati”. Putin ha sottolineato ancora una volta che “Nessuno ha le armi di cui disponiamo noi, nessuno può intercettare il missile Oreshnik”.

Il presidente russo ha aggiunto che “La Federazione russa continuerà a testare i missili più moderni, anche in condizioni di combattimento, in base alle minacce portate alla sua sicurezza” ed ha specificato che “il missile Oreshnik non è un aggiornamento di sistemi vecchi. E’ un progetto totalmente nuovo ed è una valida garanzia a difesa dell’integrità territoriale della Russia”. Infine ha avvisato che ha avviato la produzione in serie del nuovo missile che “è un’arma ad alta precisione, non un’arma di distruzione di massa”.

La Tv russa ha mostrato le immagini della partenza del missile Oreshnik, ma non ha svelato tutti i dettagli. Secondo le ricostruzioni dell’intelligence ucraina, dal lancio avvenuto dalla regione di Astrakhan all’impatto sono trascorsi circa 15 minuti e nella fase finale della traiettoria, il missile ha raggiunto una velocità superiore agli 11 Mach, di più quindi dei 10 Mach, che equivalgono a circa 3 chilometri al secondo che aveva precisato Putin.