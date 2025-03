Putin: “Bisogna mettere l’Ucraina in ‘Amministrazione controllata’ sotto l’egida dell’Onu e organizzare elezioni presidenziali democratiche”

La prassi internazionale presuppone la possibilità di introdurre una governance esterna, per tenere le elezioni nazionali, aprendo la strada a colloqui legittimi sulla risoluzione del conflitto ucraino

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i militari del sottomarino nucleare Arkhangelsk della classe Yasen-M (Progetto 885M), aggiungendo che precedenti simili sotto il controllo dell’ONU sono stati fatti a Timor Est, in Nuova Guinea e in alcune parti dell’ex Jugoslavia. “Tale prassi esiste e, tecnicamente, è possibile discutere la possibilità di introdurre una governance provvisoria in Ucraina sotto gli auspici dell’ONU con gli Stati Uniti, con i paesi europei, naturalmente, con i nostri partner e amici”. Lo riporta la Tass.

“Per tenere elezioni democratiche presidenziali ‘democratiche’ in Ucraina, per portare un governo competente di cui la gente si fida. E poi tenere colloqui con esso su un trattato di pace e firmare documenti legittimi che sarebbero riconosciuti in tutto il mondo e sarebbero affidabili e stabili”, ha spiegato Putin.

Le forze russe hanno “l’iniziativa strategica” lungo l’intera linea del fronte in Ucraina, ha affermato ieri venerdì il presidente russo. “Lungo tutta la linea del fronte, le nostre forze hanno l’iniziativa strategica”, ha dichiarato Putin durante l’incontro con i marinai russi a tarda notte a Murmansk (nord-ovest), stimando che “il popolo ucraino stesso dovrebbe capire cosa sta succedendo”. “Ci stiamo muovendo gradualmente, forse non così rapidamente come vorremmo, ma con insistenza e certezza, per raggiungere tutti gli obiettivi annunciati”, ha detto Putin. Pubblicità Pubblicità