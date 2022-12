Putin cancella la conferenza stampa di fine anno: non succedeva da oltre 10 anni

Il presidente russo Vladimir Putin non terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Non succedeva da oltre 10 anni: l’aveva cancellata una sola volta nel 2005



A dare l’annuncio di una decisione con pochi precedenti, l’aveva cancellata una sola volta, in passato nel 2005, è stato il portavoce, Dmitry Peskov. Putin, in questi anni ha trasformato la conferenza in un evento dalla durata di svariate ore, con centinaia di giornalisti accreditati. Peskov ha tentato di sminuire la decisione del presidente, spiegando che Putin parla già “regolarmente” alla stampa.

La cancellazione della conferenza stampa arriva in un periodo in cui il consenso dei russi per il presidente rimane molto alto. A novembre — secondo sondaggi ufficiali — il 79 per cento delle persone ha dichiarato di approvare l’attività di Vladimir Putin.