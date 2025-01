“Qualsiasi potenziale dialogo con l’Ucraina finché sarà in vigore il divieto di Vladimir Zelenskyj di negoziare con la Russia sarà illegittimo. Il conflitto con l’Ucraina finirà tra un mese o due se Kiev sarà a corto di munizioni”

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al giornalista della VGTRK Pavel Zarubin. “Nel contesto del divieto di negoziati con la Russia. Se iniziassimo i colloqui adesso, sarebbero illegittimi”, ha detto il presidente russo riferendosi alla legge voluta dal presidente ucraino Zelensky che vieta colloqui con la Russia.

Il presidente russo ha poi aggiunto che “Il conflitto con l’Ucraina finirà tra un mese o due se Kiev sarà a corto di munizioni. In questo senso la sovranità dell’Ucraina è vicina allo zero”, aggiungendo: “Non possono esistere realmente; non esisteranno per un mese se i soldi e, in senso lato, le munizioni finiranno. Questo è tutto! Tutto finirà tra un mese, un mese e mezzo o due”.

Infine il leader russo ha aggiunto: “Se i loro sponsor occidentali hanno il desiderio di raggiungere la pace, la strada è molto semplice, qualche tempo fa ho inviato segnali rilevanti a questo riguardo a [l’ex presidente degli Stati Uniti Joe] Biden: se c’è il desiderio, questo è tutto, benvenuto e poi troveranno rapidamente tutte le vie legali per chiudere rapidamente tutte le questioni di natura giuridica, compresa la cancellazione di questo decreto sul divieto di colloqui”.