Putin confisca una società alimentare Usa e trasferisce la gestione allo Stato 

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per il trasferimento temporaneo allo Stato della gestione della società Glavprodukt, tra le produttrici leader di cibo in scatola nel Paese, controllata dall’americana Universal Beverage Company

Lo riferiscono i media di Mosca. La Glavprodukt produce vari tipi di cibo in scatola, quali carne, latticini, verdure e pesce, in parte simili a quelli prodotti ai tempi dell’Unione Sovietica, facendo leva sui diffusi sentimenti nostalgici per quel periodo. La compagnia è stata fondata nel 1999 dalla Universal Beverage, di proprietà di Leonid Smirnov, un ex cittadino sovietico emigrato negli Usa negli anni ’70 e tornato in Russia a metà degli anni ’90, dopo la caduta del regime.

Nel 2023 Putin aveva firmato un decreto per permettere il trasferimento alla gestione temporanea dello Stato di beni di Paesi considerati ostili per far fronte ai possibili sequestri o restrizioni dei diritti di compagnie russe all’estero.