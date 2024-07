Putin detta le “condizioni per la pace”. Leader Eu contro Orban per isolarlo, ma i 27 sono spaccati

Negare l’evidenza non cambia i fatti, Putin ha ricevuto Orban come il rappresentante dell’Eu, lo dimostrano la sfarzosità della location ed il clamore mediatico dato all’evento e ne ha approfittato per dettare le sue condizioni per la pace in Ucraina

Le reazioni pesanti e verbalmente violente che sono arrivate dai vertici di Bruxelles e Kiev dimostrano che la visita di Orban in Russia ha prodotto grandi effetti, negativi o positivi a secondo da quale lato si guardino.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto che “L’appeasement non fermerà Vladimir Putin. Solo l’unità e la determinazione apriranno la strada ad una pace complessiva, giusta e duratura in Ucraina”, ma proprio l’unità e ciò che questo viaggio ha dimostrato che manca ai 27. Oltre ad Orban, solo per citare un esempio, anche il premier slovacco Robert Fico, ha detto che se non fosse stato impedito dalle sue attuali condizioni di salute dovute all’attentato subito, si sarebbe aggregato in visita da Putin.

Il vincitore della giornata di ieri è stato il leader del Cremlino, che ha esibito al mondo la visita di Orban a Mosca come un risultato raggiunto. “Tenendo conto del fatto che l’Ungheria presiede il Consiglio dell’Unione europea dal primo luglio, Orban ed io abbiamo avuto uno scambio di opinioni sullo stato delle cose nelle relazioni tra Russia e Unione europea, che attualmente sono al loro punto più basso”, ha sottolineato il presidente russo.

Il tema principale è stato incentrato su possibili soluzioni per porre fine alla guerra e Putin, da buon giocatore calcolatore, ha rilanciato ribadendo di escludere un cessate il fuoco in Ucraina perché servirebbe al “regime di Kiev” per riprendersi e prepararsi a combattere. “La Russia è a favore di una fine completa e definitiva del conflitto”, ma sottolineando che è possibile solo con “un ritiro completo di tutte le truppe ucraine dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, dalle regioni di Zaporizhzhia e Kherson”, oltre ad “altre condizioni” da discutere “in modo sufficientemente dettagliato” in eventuali incontri futuri.

Secondo Putin, la Russia resta aperta a “discutere una soluzione politica e diplomatica” per l’Ucraina, ma Kiev e i suoi sponsor fanno fallire tutte le proposte di pace. Ma Orban ha affermato che la ricerca di una soluzione pacifica dovrebbe continuare.

Per il presidente russo, il regime di Kiev non prende in considerazione l’idea di una cessazione delle ostilità perché in questo caso “cadrebbe il pretesto per prorogare la legge marziale” e il Paese dovrebbe indire le elezioni. Ma le probabilità di vincerle per “gli attuali governanti ucraini, che hanno perso popolarità e legittimità” sarebbero vicine allo zero. Inoltre gli “sponsor” occidentali continuano a cercare di “usare questo Paese e il suo popolo come un ariete, da sacrificare nel confronto con la Russia”.