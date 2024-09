All’aeroporto di Ulan Bator il presidente russo è stato accolto da una guardia d’onore in abito nazionale che su un tappeto rosso lo ha accompagnato verso le autorità per la classica stretta di mano

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Mongolia in visita ufficiale. L’aereo del leader russo è atterrato all’aeroporto di Ulan Bator. La visita durerà due giorni. Domani, 3 settembre, sono previsti incontri bilaterali, tra cui con il leader mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh, nonché la firma di numerosi documenti e la deposizione di fiori presso il monumento al maresciallo dell’Unione Sovietica Georgy Zhukov.

All’aeroporto di Ulaanbator, Putin è stato accolto da una guardia d’onore in abito nazionale. I rappresentanti della leadership mongola hanno incontrato il leader russo sulla passerella.

Tradizionalmente, quando viaggia all’estero, il presidente russo utilizza un’auto Aurus con la bandiera russa e anche questa volta ha lasciato l’aeroporto con questa macchina. Il corteo era accompagnato da una scorta onoraria di motociclisti, come previsto dal protocollo.

Una beffa per la Corte penali internazionale, l’Occidente e il presidente ucraino Zelensky che da giorni chiede alla Mongolia di arrestare Putin: “L’Ucraina spera che il governo della Mongolia sia consapevole del fatto che Vladimir Putin è un criminale di guerra”, ha affermato il ministero degli Esteri di Kiev in una nota. Richiesta ignorata nonostante la Mongolia ha aderito allo Statuto di Roma e quindi avrebbe dovuto ottemperare al mandato di arresto emesso il 17 marzo 2023, dalla Corte penale internazionale nei confronti del Presidente russo e della commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova con l’accusa di “deportazione illegale” di bambini ucraini.