Putin è arrivato in Kazakistan al summit “Sco” e oggi incontra Xi Jinping ed Erdogan

Il presidente russo oggi allo Sco avrà diversi incontri bilaterali, tra cui il presidente cinese Xi Jinping e il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan

Vladimir Putin è arrivato ad Astana, capitale del Kazakiatan, per partecipare al summit dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) che si tiene il 3 e 4 luglio con lo slogan “Rafforzare il dialogo multilaterale – lottare per la pace e lo sviluppo”. Sono attesi leader o rappresentanti di Azerbaigian, Bielorussia, India, Iran, Kazakistan, Qatar, Kirghizistan, Cina, Mongolia, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia e Uzbekistan.

Parteciperà anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Non ci sarà invece il primo ministro indiano Narendra Modi, atteso a Mosca questo mese: il Paese sarà rappresentato dal ministro degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar.

Al vertice virtuale dello scorso anno, il gruppo ha rilasciato una dichiarazione critica nei confronti di quello che ha definito l’impatto negativo di “un’espansione unilaterale e illimitata dei sistemi di difesa missilistica globale da parte di alcuni Paesi o gruppi di Paesi”, senza fare riferimento direttamente all’espansione della NATO e all’assistenza militare occidentale all’Ucraina.