Putin e Erdogan ad Astana: “Non hanno discusso di Ucraina” ma Mosca e Ankara vicine su molti temi

I due leader si sono incontrati a margine della Conferenza sulle misure di interazione e fiducia in Asia (CICA)

Il presidente russo Vladimir Putin non ha discusso della questione ucraina con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Secondo Peskov, la questione “non è stata affatto toccata”.

Diverse erano le aspettative per l’incontro di oggi a margine della Conferenza sulle misure di interazione e fiducia in Asia (CICA).

Tuttavia, malgrado la mediazione turca sull’Ucraina non sia andata avanti oggi, le relazioni tra Mosca e Ankara sembrano andare a gonfie vele con lincontro tra i due leader che è durato un’ora e mezza.

“La Russia e la Turchia daranno sicuramente fastidio ad alcuni e i Paesi sviluppati saranno meno contenti”, ha detto Erdogan prima di iniziare la conversazione in privato con Putin.

Erdogan ha infatti annunciato che l’anno prossimo entrerà in funzione la prima unità della centrale nucleare di Akkuyu – nella costa meridionale turca davanti Cipro – costruita con la Russia con un progetto iniziato nel 2018. “L’apertura della prima unità della centrale nucleare di Akkuyu nel 2023 porterà una nuova dimensione al mondo”, ha affermato Erdogan.

Dal canto suo Putin ha detto che “la Turchia è la via più affidabile per fornire gas all’Unione europea” e per questo ha proposto a Erdogan di costruire in Turchia un hub di approvvigionamento. Per Putin “Il potenziale hub del gas in Turchia può essere la piattaforma per determinare il prezzo del gas”.