Putin e l’emiro del Qatar discuteranno di economia e Ucraina ad Astana

La Russia si avvicina agli altri Paesi Opec+ mentre gli Usa perdono terreno. Si può vedere sotto questa luce la notizia secondo cui il presidente russo Vladimir Putin e l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, discuteranno di Medio Oriente, Ucraina e cooperazione energetica nel loro incontro ad Astana, in Kazakistan, dicono del Cremlino.

Lo staff del presidente russo ha sottolineato che la cooperazione tra Mosca e Doha è positiva e costruttiva.

“Per quanto riguarda le questioni internazionali, tra queste ci sono i problemi regionali e la situazione in Medio Oriente. Indubbiamente l’emiro mostrerà interesse per le nostre valutazioni sull’Ucraina. Oltre alla politica, vorrei evidenziare – ha detto Yury Ushakov, dello staff di Putin – che i due leader parleranno anche per quanto riguarda l’area commerciale ed economica, la cooperazione nel mercato energetico e la cooperazione russo-qatarina all’interno del Forum dei paesi esportatori di gas“, ha aggiunto.

Secondo Ushakov quindi, Putin e al-Thani si concentreranno sulla futura cooperazione tra i due Paesi non solo nell’area politica, ma anche in quella commerciale, economica e di investimento. Pare inoltre che Mosca e Doha collaboreranno per la preparazione della Coppa del Mondo FIFA 2022, ospitata dal Qatar.