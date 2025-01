Putin e Xi Jinping in video conferenza lanciano un monito a Trump: “I legami Russia-Cina sono autosufficienti”

I legami Russia-Cina sono “autosufficienti” e il commercio tra le due super potenze è cresciuto del 7% su base annua nei primi 11 mesi del 2024, raggiungendo oltre 220 miliardi di dollari, nonostante un impatto esterno negativo e siamo pronti per raggiungere un nuovo massimo

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, che oggi in videoconferenza ha discusso con il presidente cinese Xi Jinping. Tanti i temi trattati dai colloqui con Donald Trump alle prospettive di un possibile accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina.

L’assistente alla politica estera del Cremlino Yuri Ushakov ha precisato che i due leader hanno parlato per un’ora e 35 minuti, toccando temi come la Corea, il Medio Oriente, la Siria, Taiwan e altre questioni. Ushakov ha aggiunto che il presidente cinese ha riferito a Putin di una telefonata con Trump. Xi e Putin hanno confermato che entrambi i paesi sono pronti a costruire relazioni con gli Stati Uniti su una base reciprocamente vantaggiosa e rispettosa se il team di Trump mostrerà interesse, ha detto Ushakov.

“I legami tra Russia e Cina sono autosufficienti e non dipendono dal contesto politico globale o dalla politica interna. Il loro rafforzamento globale soddisfa pienamente l’obiettivo dello sviluppo globale della Russia e della Cina e del miglioramento del benessere delle persone in entrambi i paesi”, ha detto il presidente Vladimir Putin durante i colloqui virtuali con il presidente cinese Xi Jinping, che da parte sua ha affermato che il Paese è pronto a portare le relazioni con la Russia a un “nuovo massimo” nel 2025. Lo riporta la TASS.

“Il commercio tra Russia e Cina è aumentato del 7% su base annua nei primi 11 mesi del 2024, raggiungendo oltre 220 miliardi di dollari, nonostante un impatto esterno negativo. Secondo le statistiche cinesi, il volume degli scambi commerciali nell’intero anno ammontava a quasi 245 miliardi di dollari. La Russia è diventata il primo fornitore di gas naturale alla Cina e mantiene il primo posto come fornitore di petrolio”, ha affermato il presidente russo.

La Cina è pronta a portare le relazioni con la Russia “a un nuovo massimo” nel 2025, ha affermato Xi Jinping. Secondo l’alto funzionario cinese, Pechino si impegnerà a mantenere relazioni stabili tra Cina e Russia “per il bene dello sviluppo e della prosperità dei due Paesi”.

Affari internazionali

Russia e Cina condividono opinioni su come le grandi potenze dovrebbero costruire relazioni, ha affermato Putin, aggiungendo che gli sforzi congiunti di Mosca e Pechino in politica estera svolgono un “importante ruolo stabilizzatore negli affari internazionali”.

Secondo Xi Jinping, Cina e Russia manterranno il sistema di relazioni internazionali in cui l’ONU gioca un ruolo fondamentale. Ha aggiunto che Pechino e Mosca intendono “resistere congiuntamente alle incertezze esterne sulla base della stabilità”.

Lotta al nazismo

Putin ha menzionato la determinazione condivisa di Russia e Cina nell’evitare una rinascita del nazismo, del fascismo e del militarismo. “Non si deve permettere che l’ideologia del fascismo, del nazismo e del militarismo rialzi la testa. È importante, insieme ad altri paesi che la pensano allo stesso modo, preservare e difendere attentamente la verità storica”, ha affermato.

Putin e Xi Jinping avevano già comunicato tramite video collegamento il 20 dicembre 2022 dopo che il presidente cinese era stato rieletto segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese nell’ottobre di quell’anno.