“L’Occidente crede chiaramente che la carne da cannone ucraina non sia sufficiente, quindi hanno in programma di utilizzare nuovi materiali sacrificabili: polacchi, lituani e a scendere nella lista”

Il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione di lavoro del Consiglio di sicurezza, ha detto che potrebbero essere in corso piani per utilizzare un’unità militare congiunta polacco-lituano-ucraina come forza di occupazione nei territori ucraini occidentali, e qualsiasi forza polacca che entrerà a Leopoli o in qualsiasi altro territorio dell’Ucraina, rimarranno lì per rimanere sul terreno “per sempre”.

“Non posso fare a meno di commentare quanto appena detto [dal direttore del Servizio di intelligence estero russo (SVR) Sergey Naryshkin] e le notizie di stampa apparse sui piani per creare una cosiddetta unità polacco-lituano-ucraina. Non stiamo parlando di un gruppo eterogeneo di mercenari – ce ne sono già abbastanza [in Ucraina] e vengono distrutti – ma piuttosto di una formazione militare regolare, ben oliata e ben equipaggiata che dovrebbe essere utilizzata per operazioni sul territorio di Ucraina”, ha detto Putin.

“In particolare [questo viene fatto] presumibilmente per garantire la sicurezza dell’Ucraina occidentale contemporanea, ma in realtà – se chiami le cose con i loro nomi propri – per la successiva occupazione di questi territori. Dopo tutto, la prospettiva futura è ovvia; se le unità polacche entrano a Leopoli, per esempio, o in qualche altro territorio dell’Ucraina, allora rimarranno lì. E rimarranno lì per sempre”, ha aggiunto.

Il presidente russo ha infine detto che, “questo atteggiamento non rappresenterà nulla di nuovo” ed ha ricordato che una politica così aggressiva, nel 1939 si è conclusa per la Polonia con la perdita dell’indipendenza nazionale e dello stato, che sono state successivamente ripristinate “in gran parte grazie all’Unione Sovietica”. Inoltre, “i territori occidentali dell’attuale Polonia erano un dono di Stalin ai polacchi. I nostri amici di Varsavia se ne sono dimenticati? Glielo ricorderemo”, ha aggiunto il leader russo.