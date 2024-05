Putin firma decreto: sequestro beni Usa a risarcimento di eventuali sequestri di propri beni da parte degli Stati Uniti

La Russia identificherà e sequestrerà i beni statunitensi, compresi i titoli di borsa come risarcimento dei danni alla Federazione Russa e alla Banca Centrale derivanti da azioni ostili degli Stati Uniti

E ‘ quanto stabilisce un decreto firmato oggi dal presidente Vladimir Putin. Il decreto autorizza la commissione governativa russa a procedere alla vendita di beni esteri a identificare le proprietà in questione e stabilisce che le decisioni sul risarcimento saranno prese da un tribunale. Lo riporta Ria Novosti.

Nel documento pubblicato sul portale degli atti giuridici si legge: “Il titolare russo della proprietà ha il diritto di rivolgersi al tribunale in conformità con le norme di giurisdizione <…> con una dichiarazione per stabilire il fatto di privazione ingiustificata dei suoi diritti di proprietà in relazione a una decisione di uno stato o di un tribunale corpo degli Stati Uniti d’America per il risarcimento dei danni”. I titolari dei diritti di proprietà possono essere la Federazione Russa o la Banca Centrale.

Per essere risarciti del danno, sarà possibile sequestrare la proprietà degli Stati Uniti o di persone ad essi correlate e successivamente trasferirli al titolare del diritto. Ciò include i cittadini e i residenti degli Stati Uniti, nonché le persone straniere sotto il loro controllo, indipendentemente dal luogo di registrazione. Sarà inoltre possibile pignorare beni mobili e immobili, titoli, quote di società e diritti reali. Un elenco di tali beni sarà fornito al tribunale su richiesta della commissione governativa per il controllo degli investimenti esteri.

Secondo i calcoli della RIA Novosti basati sugli ultimi dati disponibili, negli Stati Uniti si trovano circa cinque miliardi di dollari di beni russi congelati. Allo stesso tempo, il volume degli investimenti americani diretti in Russia alla fine del 2022 ammontava a 9,6 miliardi di dollari.

Il decreto firmato oggi da Putin e speculare alla legge firmata ad aprile da Joe Biden che conferisce al presidente degli Stati Uniti il ​​diritto di impossessarsi dei beni russi in America e di trasferirli per le necessità di ricostruzione dell’Ucraina. Il cosiddetto REPO Act consente al capo dello Stato di decidere sulla confisca senza l’approvazione del Congresso.