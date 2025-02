Le testate montate sui missili balistici ipersonici a raggio intermedio Oreshnik della Russia resistono a un calore pari alla temperatura sulla superficie del Sole

Lo ha detto oggi venerdì, il presidente russo Vladimir Putin in una sessione plenaria del Forum delle tecnologie future: “Il mondo intero parla dell’Oreshnik. E quali sono i materiali? La temperatura su queste testate corrisponde alla temperatura che c’è sulla superficie del Sole”, ha affermato Putin. Lo riporta la Tass.

“Lo capiamo. Stiamo sviluppando sistemi del veicolo boost-glide che abbiamo chiamato Avangard dagli anni ’80. Presenta temperature comparabili, leggermente inferiori a quelle della superficie del Sole”, ha detto il ptresidente russo.

Gli scienziati russi avevano pensato alla creazione di tali sistemi già alla fine degli anni ’80, ha ricordato Putin. “Ma non potevano costruirli perché non c’erano materiali. Questo era il problema. Vola e si scioglie come un gelato. E il segnale di controllo passa”, ha spiegato il presidente russo, sottolineando che le innovazioni “sono il risultato del lavoro sui nuovi materiali”.