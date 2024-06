Putin: “Il furto dei beni russi in Europa non resterà impunito. Il mondo è vicino a un punto di non ritorno”

“Il mondo è vicino a un punto di non ritorno” per “l’egoismo e l’arroganza degli Stati occidentali che hanno portato allo stato attuale delle cose” e promette: “Il furto dei beni russi in Europa non resterà impunito”



Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin oggi, incontrando la leadership del ministero degli Esteri russo. Il leader russo ha anche lanciato l’ennesimo avvertimento: “Il mondo sta cambiando rapidamente. Non sarà più lo stesso di prima, né nella politica globale, né nell’economia, né nella competizione tecnologica”. Lo riporta Ria Novosti.

“I rapporti tra la Russia e un certo numero di Paesi europei sono peggiorati”, ma le accuse rivolte a Mosca di voler attaccare l’Europa sono “insensate”. Si tratta solo “speculazioni per giustificare la corsa agli armamenti”, ha aggiunto Putin, sostenendo che “il pericolo per l’Europa viene dagli Stati Uniti” e “l’Europa si potrà salvare solo se avrà buoni rapporti con la Russia”.

Per il leader del Cremlino, “i politici europei hanno più paura di avere cattivi rapporti con Washington piuttosto che scontentare i propri cittadini”. E dopo la decisione di utilizzare gli asset russi congelati in Europa a favore dell’Ucraina, fa una ‘promessa’: “Il furto dei beni russi in Europa non resterà impunito”.