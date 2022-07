Putin: “In Ucraina non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio. L’Occidente provi a batterci”

“In Ucraina non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio, ma al tempo stesso non rifiutiamo di tenere colloqui di pace. Tuttavia, coloro che si rifiutano dovrebbero sapere che più avanti andiamo, più difficile sarà per loro negoziare con noi”

È quanto, secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Tass, ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando ai leader dei gruppi alla Duma.

Le parole di Putin suonano come un avvertimento lanciato all’Occidente, che voleva, secondo il presidente russo, “colpire l’economia e demoralizzare la società russa con le sanzioni, ma ha fallito”.

Poi ha aggiunto: “Ovviamente, non stavano solo cercando di colpire duramente l’economia russa. Il loro obiettivo era seminare discordia, confusione all’interno della nostra società, demoralizzare la nostra gente. Ma qui hanno sbagliato i calcoli. Niente ha funzionato e sono sicuro che niente lo farà”.

Ed ancora: “Dicono di volerci sconfiggere sul campo di battaglia, che ci provino. Abbiamo già sentito molto volte che l’Occidente vuole combatterci fino all’ultimo ucraino”.

Infine l’avvertimento più duro: “In Ucraina non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio, ma al tempo stesso non rifiutiamo di tenere colloqui di pace. Tuttavia, coloro che si rifiutano dovrebbero sapere che più avanti andiamo, più difficile sarà per loro negoziare con noi”.