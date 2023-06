“Circa la metà delle unità della Forza missilistica strategica russa è stata equipaggiata con i più recenti sistemi missilistici Yars ed è in corso il riarmo con moderni sistemi missilistici che trasportano testate ipersoniche Avangard”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, oggi mercoledì 21 giugno, in un incontro con i diplomati delle accademie militari, sottolineando che il rafforzamento e lo sviluppo dell’esercito e la sicurezza affidabile del paese sono sempre stati e rimangono una priorità incondizionata.

“Alla luce delle nuove sfide e dell’inestimabile esperienza dell’operazione militare speciale, continueremo a migliorare le forze armate in ogni modo possibile”, ha affermato Putin, aggiungendo che il compito più importante qui era sviluppare la triade nucleare come garanzia chiave di La sicurezza militare e la stabilità globale della Russia.

Putin ha anche annunciato che i nuovi lanciamissili Sarmat entreranno presto in servizio.

“Nel prossimo futuro, i primi lanciatori del complesso Sarmat con un nuovo missile pesante saranno messi in servizio di combattimento”, sottolineando che “Gli arsenali delle componenti aeronautiche e navali delle forze nucleari strategiche vengono riforniti in stretta conformità con il calendario”.

Il presidente inoltre ha osservato, che la fregata Admiral Gorshkov. armata con i missili ipersonici Zircon, in grado di può eludere le difese aeree occidentali volando a 11.265 km/h, ha lasciato la base per una missione di combattimento. Putin ha sottolineato che questa nave è stata progettata per svolgere compiti nelle zone di mare blu e trasportava i nuovissimi missili ipersonici Tsirkon.

“La triade nucleare della Russia consente una deterrenza strategica efficace e garantita e mantiene l’equilibrio globale del potere”, ha concluso Putin, aggiungendo che è stata l’incarnazione di molti anni di enormi sforzi da parte di imprese nazionali, uffici di progettazione, lavoratori, ingegneri e specialisti militari e civili. .