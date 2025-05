“Abbiamo capacità e mezzi sufficienti per completare ciò che abbiamo iniziato in Ucraina nel 2022, con il risultato di cui la Russia ha bisogno”

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione con il giornalista Pavel Zarubin, dicendosi sicuro che la Russia ha capacità sufficienti per completare con successo l’operazione militare speciale in Ucraina senza ricorrere alle armi nucleari. Lo riporta la Tass.

Il conduttore televisivo russo ha pubblicato alcuni estratti del documentario “Russia. Cremlino. Putin. 25 anni” sul canale Telegram di Rossiya1. “Volevano provocarci, volevano che commettessimo errori”, ha detto il capo di Stato russo. “E non c’era bisogno di usare le armi che avete menzionato. Spero che non sarà necessario”, ha aggiunto.

"Abbiamo capacità e mezzi sufficienti per finire ciò che abbiamo iniziato nel 2022 con il risultato di cui la Russia ha bisogno", ha concluso il presidente. La Russia ha ripetutamente confermato la sua posizione secondo cui l'uso delle armi nucleari sarà la sua ultima scelta. A novembre, Putin ha approvato la dottrina nucleare russa aggiornata.