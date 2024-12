Putin: “La Russia nel 2025 pronta a schierare i missili Oreshnik in Bielorussia” 

Il sistema missilistico russo Oreshnik nella seconda metà del 2025, quando in Russia aumenterà la produzione in serie di questi sistemi, sarà schierato in Bielorussia

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, dopo una riunione del Consiglio Supremo di Stato dell’Unione. “Per quanto riguarda la possibilità di dispiegare armi, diciamo, formidabili come l’Oreshnik in Bielorussia, poiché oggi abbiamo firmato un accordo sulle garanzie di sicurezza con l’uso di tutte le forze e i mezzi disponibili, considero lo spiegamento di tali sistemi come possibile l’Oreshnik in Bielorussia”, ha detto.

Putin ha aggiunto che ciò sarà possibile nella seconda metà del prossimo anno, quando la produzione in serie di questi sistemi in Russia aumenterà e i sistemi missilistici entreranno in servizio con le forze missilistiche strategiche russe.

Il presidente russo ha avvertito della necessità di affrontare alcuni aspetti tecnici prima dello spiegamento del sistema Oreshnik in Bielorussia. “Naturalmente, ci sono una serie di questioni tecniche che gli specialisti devono affrontare, vale a dire, la determinazione della distanza minima con il dovuto rispetto per le priorità di sicurezza della Bielorussia”, ha detto. “Ci vogliono specialisti per esaminare questa questione.”

Putin ha anche sottolineato che il dispiegamento dell’Oreshnik in Bielorussia non richiederebbe spese ingenti. “Ritengo che ci siano tali opportunità alla luce del fatto che richiederà anche costi minimi. La Bielorussia ha mantenuto alcune capacità infrastrutturali, ereditate dall’era sovietica, quindi il posizionamento di tali sistemi in Bielorussia comporterà una spesa minima per avere le infrastrutture attive e funzionanti”, ha spiegato il leader russo.

“Naturalmente, nonostante il fatto che i sistemi Oreshnik faranno parte integrante delle forze missilistiche strategiche russe, tuttavia, la scelta degli obiettivi sul territorio di un probabile nemico sarà sicuramente una prerogativa del potere militare e politico leadership della Bielorussia Discuteremo di tutto in modalità operativa”, ha promesso Putin.

“Per ora posso solo dire che gli esperti lo capiscono bene: quanto minore è la gittata, tanto maggiore è la potenza d’attacco della testata”, ha affermato. “Discuteremo gli aspetti tecnici più tardi.”