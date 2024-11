Putin: La Russia oggi ha lanciato 90 missili e 100 droni, colpendo 17 obiettivi militari ucraini in risposta ai missili ATACMS 

Durante la notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco globale con 90 missili e 100 droni, colpendo 17 obiettivi militari ucraini in risposta agli attacchi in corso dei missili ATACMS nelle profondità della Russia

Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al vertice dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO), aggiungendo che la Russia ha lanciato 100 missili di vario tipo e 466 veicoli aerei senza pilota (UAV) contro l’Ucraina in risposta ai continui attacchi delle armi statunitensi. Lo riporta la Tass.

Il presidente ha esortato i nemici della Russia a tenere presente che possiede missili ipersonici e altre armi che non hanno rivali nel mondo odierno, come il missile da crociera Kalibr e i sistemi missilistici ipersonici Kinzhal e Zircon. “La loro produzione è in piena espansione”, ha osservato.

“Sono stati proprio questi sistemi d’arma che abbiamo utilizzato negli ultimi due giorni in risposta agli attacchi in corso dei missili ATACMS nelle profondità della Russia. Un totale di 100 sistemi, 100 missili di vario tipo, che ho appena menzionato, e 466 droni sono stati utilizzati usato”, ha detto il leader russo.

Secondo il presidente, durante la notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco globale con 90 missili e 100 droni, colpendo 17 obiettivi militari ucraini. “Gli attacchi che abbiamo effettuato sono stati una risposta agli attacchi in corso sul territorio russo da parte dei missili ATACMS statunitensi. Come ho già detto più e più volte, la nostra parte risponderà sempre”, ha sottolineato Putin.