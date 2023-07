Putin: “la Wagner formalmente non esiste, perché la Russia non ha una legge sulle compagnie militari private”

Putin ha spiegato che la Russia non ha una legge sulle compagnie militari private e, quindi, “non esiste una tale entità legale” riferendosi alla Wagner

La legalizzazione delle compagnie militari private è una questione complicata che dovrebbe essere gestita dal governo e dal parlamento, perché formalmente aziende come Wagner PMC non esistono in Russia, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Tass.

Il corrispondente speciale di Kommersant Andrey Kolesnikov ha citato il presidente russo dicendo in risposta a una domanda sul futuro dell’organizzazione che, dal punto di vista della legislazione russa, “Wagner PMC non esiste”.

Kolesnikov ha aggiunto che “Il gruppo [Wagner] esiste, ma è giuridicamente inesistente”, citando quanto detto da Putin. “La legalizzazione formale è una questione separata che dovrebbe essere affrontata dalla Duma di Stato [la camera bassa del parlamento russo] e dal governo. È una questione complicata”.

Secondo Putin la controversia del gruppo Wagner “è molto semplice e chiara per [i membri della] società russa”, aggiungendo che “I membri ordinari di Wagner stavano combattendo con dignità… quindi è molto deplorevole che siano stati coinvolti in questi eventi”.