“I territori diventati regioni russe sono parte integrante della Russia e su questo non si può trattare”

Lo ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov, citato da Ria Novosti. “Questi territori sono diventati integrante del nostro Paese. E’ un fatto assolutamente indiscutibile”, ha spiegato ai giornalisti. Poco dopo è arrivata la risposta di Kiev: “La Russia non può rivendicare nessuno dei territori ucraini”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Georgiy Tykhy. “È ridicolo vedere come i funzionari russi facciano riferimento alla Costituzione russa” per giustificare la loro pretesa di annessione, ha aggiunto. Ma la realtà, come ha affermato lo presidente Usa Donald Trump è che togliere questi territori alla Russia militarmente sarebbe impossibile

Il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia di stato Ria Novosti, durante una riunione allargata del consiglio dell’Fsb, l’agenzia di intelligence erede del Kgb sovietico ha dichiarato che “I primi contatti con l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ispirano alcune speranze”. Putin poi lancia precise accuse: “Le élite occidentali sono determinate a mantenere l’instabilità nel mondo e cercheranno di sabotare il dialogo tra Russia e Stati Uniti”. Il presidente russo ha aggiunto che gli attacchi informatici contro la Russia sono in aumento e che Mosca deve rafforzare i suoi sforzi di controspionaggio. Inoltre, “nell’ultimo anno il numero di crimini terroristici è aumentato e più della metà di essi sono stati pianificati e organizzati dai servizi speciali ucraini e dai loro curatori”, conclude il leader russo.