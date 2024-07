Putin minaccia gli Usa: se dispiegherete missili a lungo raggio in Germania risponderemo “Missile per missile”

“Se gli Stati Uniti schiereranno missili in Germania o in altri Paesi europei, ci considereremo liberi dalla moratoria unilaterale precedentemente adottata sullo spiegamento di capacità di attacco a medio e corto raggio”

E’ la minaccia diretta che il presidente russo Vladimir Putin ha recapitato a Washington, durante un discorso in occasione di una parata navale a San Pietroburgo. Putin senza mezzi termini ha minacciato di riavviare la produzione russa di armi nucleari a raggio intermedio riportando alla mente tensioni da Guerra Fredda, costretto dall’esigenza di difendere la Russia dall’aggressione della Nato.

A San Pietroburgo parlando ai marinai di Russia, Cina, Algeria e India, Putin ha affermato che: “Il tempo di volo verso obiettivi sul nostro territorio di tali missili, che in futuro potrebbero essere dotati di testate nucleari, sarà di circa 10 minuti. Adotteremo misure speculari per il dispiegamento, tenendo conto delle azioni degli Stati Uniti, dei loro satelliti in Europa e in altre regioni del mondo”, avvertendo che la Russia posizionerà missili simili a breve distanza dall’Occidente.