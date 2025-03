Putin: “Nel Kursk le tuppe ucraine circondate, possono arrendersi o morire”. Video della “strada della morte” che ucraini percorrono per fuggire

La situazione nel Kursk, la regione russa in parte occupata dall’Ucraina la scorsa estate, “è pienamente sotto il nostro controllo”

Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa, come riporta Tass, il presidente russo Vladimir Putin. Il contingente ucraino ancora presente nell’oblast è “del tutto isolato”, ha aggiunto Putin, e le truppe di Kiev ora dovranno scegliere “se arrendersi o morire”. Nelle ore precedenti il presidente russo aveva visitato in mimetica le truppe russe nel Kursk, per poi rientrare a Mosca.

Il filmato mostra la “strada della morte” lungo la quale le Forze Armate ucraine fuggono dalla città Sudzha, che le truppe russe hanno completamente liberato, verso l’Oblast di Sumy. L’esercito russo continua a liberare la regione di confine di Kursk dagli occupanti ucraini e questa mattina è stato riferito che solo meno di 100 chilometri quadrati rimangono sotto il controllo delle Forze Armate ucraine. Questa cifra è più di dieci volte inferiore a quella che i militanti ucraini riuscirono a occupare nei primi giorni dell’invasione della regione di Kursk, all’inizio di agosto dell’anno scorso.

Gli ucraini che fuggono da Sudzha hanno come unica via aperta quella che è stata ribattezzata la “strada della morte”. I droni russi riprendono i fuggitivi e pubblicano i filmati di numerosi veicoli nemici distrutti.