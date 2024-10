Putin: nella regione di Kursk le truppe russe hanno accerchiato 2000 soldati ucraini

“I soldati circondati non si rendono nemmeno conto di essere circondati perché, a giudicare dalle informazioni che abbiamo, il comando ha perso i contatti con le loro truppe”

Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista con la giornalista televisiva Olga Skabeeva per il canale televisivo Rossiya 1. Ieri in una conferenza stampa successiva al vertice dei BRICS a Kazan, il presidente aveva affermato che le truppe russe avevano bloccato circa duemila soldati ucraini nella regione di Kursk, aggiungendo che le forze armate ucraine stanno tentando di liberare il gruppo dall’esterno, tentando di sfondare dall’interno, ma senza successo.

Putin ha aggiunto che l’esercito russo ha già cominciato ad eliminare queste unità nemiche ed ha osservato che secondo i dati aggiornati al 24 ottobre, durante i combattimenti in questa zona, le forze armate ucraine hanno perso 26.222 militari, 176 carri armati e centinaia di altri equipaggiamenti.