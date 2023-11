Putin non ha ancora annunciato ricandidatura alle elezioni del 2024, Reuters: “Si ricandiderà”

Lo riporta l’agenzia russa Tass. Il portavoce Dmitry Peskov ha osservato che “la campagna in sé non è stata ancora annunciata ufficialmente”



Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora annunciato se intende ricandidarsi per un altro mandato a presidente della Russia, malgrado legalmente possa ricandidarsi ancora. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Quando a Peskov è stato chiesto di commentare la notizia di Reuters secondo cui Putin avrebbe deciso di candidarsi alle elezioni presidenziali del marzo 2024, Peskov ha dichiarato: “Putin non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla questione”. “Una campagna elettorale non è stata ancora annunciata”, ha aggiunto.

La Russia dovrebbe tenere le elezioni presidenziali il 17 marzo 2024. Il Consiglio della Federazione (la camera alta del parlamento) prenderà una decisione sulla data delle elezioni a dicembre 2023. Dopo di che, i partiti politici dovranno tenere congressi pre-elettorali e nominare i loro candidati. Realisticamente appare improbabile una non-ricandidatura di Putin: un leader della sua storia è altamente improbabile che lascerebbe il comando della Russia con questioni importanti come la guerra in Ucraina “a metà”, considerato anche che un vero “erede” o “delfino” di Putin non si vede ancora all’orizzonte e che a parte la sua Russia Unita – il partito del presidente – non si vedono altre forze politiche capaci di vincere le elezioni nella Federazione.