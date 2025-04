Putin riceve l’inviato Usa Witkoff. Casa Bianca: “Passo avanti verso accordo”. Cremlino: “Non c’è motivo di aspettarsi una svolta”

L’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff ieri ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, nell’incontro durato oltre quattro ore è stato dedicato “alla risoluzione della crisi Ucraina”

Lo rendono noto le agenzie russe. Secondo fonti citate dalla Reuters e riportate dalla Tass con la foto con la stretta di mano iniziale fra Putin e Witkoff, prima dell’incontro avvenuto a San Pietroburgo, nel palazzo della biblioteca presidenziale, l’inviato americano avrebbe detto a Trump che il “modo più veloce” per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina sarebbe quello riconoscere lo status delle quattro regioni occupate – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporozhya – come appartenenti alla Russia.

La Casa Bianca considera i colloqui di Witkoff in Russia un passo avanti verso un accordo ucraino, ma la portavoce Karoline Leavitt, non ha fornito ulteriori dettagli su questi contatti. “Posso confermare che il signor Witkoff è in Russia per comunicare direttamente con il Cremlino e con Vladimir Putin. Questo è un altro passo nel processo negoziale verso un cessate il fuoco e un accordo di pace definitivo tra Russia e Ucraina”, ha dichiarato. La portavoce non ha fornito ulteriori dettagli su questi contatti. “Dato che questi negoziati sono in corso, ovviamente non mi farò trovare impreparata di fronte al presidente [degli Stati Uniti] [Donald Trump] o al suo team”, ha sottolineato.

La portavoce, riferendosi all’accordo ucraino ha aggiunto: “Penso che il presidente sia stato abbastanza chiaro nel dire di essere continuamente frustrato da entrambe le parti in questo conflitto, e vuole vedere questo scontro e vuole che la guerra finisca”, ha sottolineato la funzionaria. “Riteniamo di avere una leva per negoziare un accordo <…> per un accordo di pace, e intendiamo usare questa leva”, ha aggiunto Leavitt. “Il presidente è determinato a portare a termine questo processo”, ha concluso.

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov dopo l’incontro ha dichiarato ai giornalisti che Putin e Witkoff hanno iniziato il loro incontro presso l’edificio della biblioteca presidenziale a San Pietroburgo e che “Non c’è motivo di aspettarsi una svolta”. Secondo Peskov, si sta discutendo di “vari aspetti della soluzione ucraina”. Tra le altre cose, il Cremlino si aspetta che questa sia l’occasione per trasmettere a Trump “gli elementi principali della posizione della Russia, le principali preoccupazioni della Russia”.

Si è trattato del terzo faccia a faccia tra l’inviato di Donald Trump e il presidente russo: prima, l’imprenditore statunitense aveva incontrato a San Pietroburgo Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e rappresentante speciale di Putin per gli investimenti e la cooperazione economica, che aveva ricevuto a Washington la scorsa settimana nell’evidente tentativo di Trump di accelerare le trattative.

Pubblicità Pubblicità