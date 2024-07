Il presidente russo Vladimir Putin questa mattina ha incontrato al Cremlino il primo ministro ungherese Viktor Orban. L’ultima volta, i leader si sono incontrati nell’ottobre del 2023, al forum Belt and Road in Cina

Per i prossimi sei mesi l’Ungheria presiederà il Consiglio europeo e per quanto riguarda i suoi colloqui di oggi, Orban ha osservato che è venuto a titolo personale, non come rappresentante dell’Unione europea e che il governo ungherese ha più volte affermato che i canali di comunicazione con la Russia devono rimanere aperti, anche per trovare una soluzione alla crisi ucraina.

Ma il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha “ammonito” l’Ungheria per questa visita, affermando che non ha il mandato dell’UE per intrattenere colloqui con Ucraina e Russia. Orban ha risposto che l’Ungheria non ha bisogno di un mandato perché agisce per proprio conto.

Il primo ministro ungherese ha detto di voler conoscere la posizione del presidente russo Vladimir Putin su una serie di questioni chiave che sono significative per l’Europa. “Vorrei sfruttare questa opportunità… per conoscere la vostra posizione riguardo a una serie di questioni significative per l’Europa”, ha detto Orban, arrivato nella capitale russa Mosca all’inizio della giornata.

Putin e Orban hanno parlato della guerra in Ucraina e il presidente russo ha detto al primo ministro ungherese di essere pronto a discutere con lui i “dettagli” delle sue proposte per la pace in Ucraina. Putin ha fatto riferimento al suo recente discorso al ministero degli Esteri, in cui ha affermato che Mosca è pronta a cessare le ostilità se gli ucraini ritireranno le truppe dalle quattro regioni rivendicate dalla Russia e si impegneranno a non entrare nella Nato.

Il 2 giugno, Orban ha visitato Kiev in qualità di leader della nazione che presiede il Consiglio europeo, dove ha incontrato Vladimir Zelenskyj, a cui ha proposto le condizioni per un cessate il fuoco in Ucraina, ma il presidente ucraino le ha rifiutate, rispondendo che accetta solo il ritiro delle truppe russe da terrtori occupati, Crimea compresa. Inoltre Zelenskyj, commrntando l’incontro di oggi al Cremlibo, ha detto che non può esserci nessun negoziato senza che sia presente l’Ucraina. Una dichiarazione che cozza con il suo stesso comportamente, visto che ha organizzato un vertice di pave in Svizzera sena la presenza della Russia.

Lo stesso primo ministro ha spiegato che rappresenta il continente europeo e che la pace è nel suo interesse, ma che può essere raggiunta solo attraverso i colloqui con la Russia. In precedenza, Kiev aveva legalmente proibito tali colloqui secondo il decreto stesso di

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha sottolineato che Budapest è stata criticata e persino messa sotto pressione dai leader dell’UE per la sua eccessiva indipendenza, ma ha aggiunto di apprezzare Orban come un politico in grado di difendere con fermezza gli interessi del suo Paese.