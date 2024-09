L’uso da parte dell’Ucraina di missili a lungo raggio occidentali per colpire la Russia significherà che “i Paesi Nato sono in guerra con la Russia”, e Mosca prenderà le “decisioni appropriate”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un intervista a Ria Novosti. Putin ha spiegato ai giornalisti: “Se la decisione verrà presa, ciò significherà la partecipazione diretta dei paesi della NATO alla guerra in Ucraina <…> Ciò cambierà in modo significativo l’essenza stessa, la natura del conflitto. Ciò significherà che gli Stati Uniti e l’Europa i paesi sono in guerra con la Russia”, dice nel video.

Secondo il presidente russo, c’è una sostituzione di concetti: non si tratta di consentire al regime di Kiev di lanciare attacchi con armi occidentali sul territorio russo, le forze armate ucraine lo stanno già facendo con l’aiuto di UAV e altre armi, “Ma quando si tratta dell’uso di armi a lungo raggio ad alta precisione di fabbricazione occidentale, la storia è completamente diversa”, ha sottolineato il leader russo.

Il giorno prima, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva affermato che la questione se concedere a Kiev il permesso di utilizzare armi a lungo raggio per attacchi in profondità nel territorio russo è ancora in fase di elaborazione. Inoltre, il quotidiano britannico Financial Times ha scritto che su questo tema esiste una spaccatura nell’amministrazione americana.

Secondo Reuters, gli Stati Uniti intendono trasferire al regime di Kiev i missili da crociera aria-terra a lungo raggio JASSM, che potrebbero apparire in Ucraina tra pochi mesi;