Putin si fa beffe del mandato di arresto e a fine aprile va in Turchia. Erdogan non riconosce la Corte penale internazionale

Tayyip Erdogan ha annunciato che Vladimir Putin potrebbe recarsi in Turchia il prossimo 27 aprile per l’inaugurazione della centrale nucleare turca di Akkuyu, nel sud del Paese, finanziata dalla russa Rosatom

Ad annunciare la visita è stato lo stesso presidente turco: “Il progetto per costruire la centrale nucleare di Akkuyu sta procedendo con successo. È probabile che Putin venga per partecipare alla cerimonia del 27 aprile”, ha detto Erdogan al canale televisivo A Haber, citato dalla Tass.

Nel comunicato con c’è nessun accenno al mandato di arresto per Vladimir Putin, la Turchia come tanti altri grandi Stati nel mondo non ha aderito allo Statuto di Roma, non riconoscendo nessuna autorità alla Corte penale internazionale. La visita di Putin in Turchia, confermerebbe le parole dell’ex presidente russo Medeved, che aveva definito il mandato della Cpi “carta igienica”.