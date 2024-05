Putin smentisce voci cessate fuoco: negoziati solo sulla base della bozza di Istanbul e Kiev dica con chi trattare, mandato Zelensky finito

Il Cremlino smentisce che Putin sia pronto a un cessate il fuoco in Ucraina sull’attuale linea del fronte: un negoziato è possibile solo sulla bozza d’accordo delineata a Istanbul nel marzo del 2022

Lo riporta RIA Novosti. Ieri Reuters, citando quattro fonti russe ha scritto che il presidente Vladimir Putin sia pronto a un cessate il fuoco in Ucraina sull’attuale linea del fronte, notizia smentita dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Oggi il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Minsk, dove si trova per una visita di due giorni, ha detto che un negoziato per la fine del conflitto in Ucraina è possibile solo sulla base di una bozza d’accordo delineata tra negoziatori russi e ucraini a Istanbul nel marzo del 2022, un mese dopo l’inizio delle ostilità. Inoltre Putin, dopo la fine del mandato da presidente di Volodymyr Zelensky, il 20 maggio, chiede di sapere quali siano le autorità legittime a Kiev con cui la Russia deve aprire eventuali negoziati. “A questa domanda deve rispondere la stessa Ucraina, penso prima di tutto il Parlamento e la Corte costituzionale”, ha aggiunto Putin. Questi sono stati alcuni degli argomenti discussi dai presidenti di Russia e Bielorussia.

Putin ha affermato: “Ora vediamo che le conversazioni sulla necessità di riprendere i negoziati sono riprese, ma non perché una parte lo voglia, ma sulla base degli accordi di natura fondamentale raggiunti durante i negoziati in Bielorussia e Turchia. sulle realtà odierne che si sono sviluppate sul terreno”. Il leader russo ha osservato che gli accordi raggiunti a Istanbul nel marzo 2022 sono convenienti per entrambe le parti.

Ma adesso Mosca deve capire con chi confrontarsi alla ripresa dei negoziati. “Dobbiamo essere assolutamente sicuri che abbiamo a che fare con autorità legittime. A questa domanda deve rispondere innanzitutto la stessa Ucraina, credo, dalla posizione del parlamento, della Corte costituzionale o di qualche altro organo governativo”, ha sottolineato Putin

sottolineando che il 20 maggio è stato l’ultimo giorno del mandato quinquennale del presidente ucraino Vladimir Zelenskyj. Le elezioni nel paese non si sono svolte con il pretesto della legge marziale.

“Siamo consapevoli che è venuta meno la legittimità dell’attuale capo dello Stato (Zelenskyj, ndr). Penso che uno degli obiettivi della conferenza annunciata, la conferenza in Svizzera, sia proprio che la comunità occidentale, sponsor della l’attuale regime di Kiev, ha confermato la legittimità dell’attuale capo di Stato o di quello non più attivo”, ha affermato Vladimir Putin.

Alexander Lukashenko, a sua volta, ha osservato: né Zelenskyj né il futuro presidente dell’Ucraina risolveranno i problemi del Paese e dei suoi cittadini. “Sapete chi deciderà. Molto è già stato deciso all’estero. Ciò che non è stato deciso lo decideranno più tardi”, ha concluso il leader bielorusso.