Putin: “Sono pronti a nuove sanzioni contro Mosca, ma sono a loro discapito, deficienti”

Coloro che “vogliono male” alla Russia sono pronti ad adottare nuove sanzioni contro Mosca anche “a loro discapito” perché sono “deficienti”

Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin in una conferenza sull’economia, riferendosi alle minacce della coalizione dei cosiddetti Volenterosi di inasprire le sanzioni se la Russia non accetta un cessate il fuoco di 30 giorni. Putinha aggiunto: “Quindi ovviamente dobbiamo tenerlo a mente, che potrebbero fare ciò di cui parlano pubblicamente, e, naturalmente, dobbiamo ridurre al minimo gli effetti negativi su di noi”.

“È necessario capire cosa potrebbe accadere – ha detto Putin, citato dall’agenzia Interfax – ed è necessario essere preparati per qualsiasi azione dei nostri possibili futuri detrattori. Lo fanno a discapito di se stessi. Sembra che non potrebbero fare questo o altro, ma lo fanno, deficienti”. “Oh, chiedo scusa”, ha aggiunto il presidente.

Putin in un incontro con i membri dell’Associazione Delovaya Rossiya (Russia Imprenditoriale) ha precisato che i paesi occidentali hanno dimostrato di essere pronti a danneggiare le proprie economie per fare dispetto alla Russia, quindi Mosca deve prepararsi a ulteriori mosse come questa. “Le principali economie mondiali stanno scivolando in recessione, solo per danneggiarci. [È come] ‘Compro un biglietto e non vado per fare dispetto al controllore'”.

Poi rivolgendosi ai leader aziendali il presidente russo ha detto: “Certo, dobbiamo tenere presente questo: possono fare ciò di cui parlano. E naturalmente, dobbiamo almeno minimizzare le conseguenze negative. Tutto è interconnesso nel mondo moderno, lo sappiamo tutti. Ma ci sono comunque fattori chiave che costituiscono uno dei parametri della nostra indipendenza e sovranità economica”, ha concluso il presidente russo.

