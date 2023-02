Putin sospende ispezioni dello START: “Non consentiremo ispezioni statunitensi nei nostri siti nucleari, faremo test armi”

La Russia non si ritira completamente dal trattato sulle armi strategiche ma non permetterà agli americani di mettere piede nei siti nucleri russi

Test del missile atomico russo Sarmat di aprile 2022

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, durante il suo atteso discorso all’Assemblea Federale, la decisione della Russia di “sospendere” l’applicazione dello Start, l’ultimo trattato sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con gli Usa, perché non può permettere agli ispettori americani di visitare i siti nucleari russi mentre Washington è intenta ad infliggere “una sconfitta strategica” a Mosca.

“La Russia si ritira dal trattato sulle armi strategiche offensive ma non lo fa ufficialmente. Per ora interrompiamo solo la nostra partecipazione al trattato START. Non possono essere consentite ispezioni statunitensi nei nostri siti nucleari”.

Il presidente russo ha inoltre invitato il ministero della Difesa e Rosatom – la società statale dell’energia nucleare – ad essere pronti per dei test sulle armi nucleari: “Non le useremo mai per primi, ma se lo faranno gli Stati Uniti dobbiamo essere pronti. Nessuno deve farsi illusioni: la parità strategica non deve essere infranta”, ha detto Putin