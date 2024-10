“Non mi hanno detto nulla di questo, spero che abbiano sentito, perché ovviamente anche noi dovremo prendere alcune decisioni”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo alla domanda del giornalista della VGTRK Pavel Zarubin. Putin spera che l’Occidente abbia “ascoltato” i suoi avvertimenti contro un possibile via libera all’Ucraina per colpire in profondità il territorio russo con armi occidentali ed ha avvertito l’Occidente sul fatto che il Ministero della Difesa sta sviluppando e proponendo diverse risposte.

Il leader russo ha sottolineato che l’esercito ucraino non potrebbe usare tali armi autonomamente, poiché richiedono un supporto di ricognizione spaziale, di cui l’Ucraina non dispone. “Ciò che stanno facendo le forze armate ucraine è fatto per mano degli ufficiali della Nato”, ha aggiunto. Il presidente ha sottolineato che la partecipazione diretta dell’Occidente al conflitto in Ucraina ne cambierà significativamente l’essenza e significherà che i membri della Nato – Stati Uniti e paesi europei – saranno in guerra con la Russia. “Mosca prenderà le decisioni in base alle minacce che le si presenteranno”, ha concluso Putin.