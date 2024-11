Putin: “Stiamo selezionando obiettivi da colpire in Ucraina. Missili Oreshnik hanno la potenza di attacco nucleare”

“Il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito russo stanno attualmente selezionando gli obiettivi da colpire sul territorio dell’Ucraina. I centri decisionali potrebbero essere presi di mira negli attacchi con il nuovissimo sistema missilistico balistico ipersonico a raggio intermedio Oreshnik”

Lo ha detto oggi, giovedì 28 novembre il presidente russo Vladimir Putin.Putin intervenendo al vertice dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) ad Astana. “Questi obiettivi possono includere strutture militari, imprese dell’industria della difesa o centri decisionali a Kiev”, Lo riporta la Tass.

Putin ha osservato: “Ma alla fine spetterà a noi scegliere i mezzi di distruzione considerando la natura degli obiettivi selezionati per essere spazzati via e le minacce che rappresentano per la Federazione Russa”. Ed ancora: “Nessuno ha le armi della Russia. Un attacco massiccio con i missili Oreshnik avrà un impatto paragonabile a quello effettuato con un’arma nucleare”.

Il presidente russo ha sottolineato che Mosca risponderà a tutti gli attacchi sul suolo russo con l’uso di missili a lungo raggio di fabbricazione occidentale, inclusa “la possibile continuazione dei test Oreshnik in condizioni di combattimento, come è stato fatto il 21 novembre. ”

Putin ha dichiarato il 21 novembre che gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO avevano annunciato la loro decisione di concedere a Kiev il permesso di utilizzare armi ad alta precisione a lungo raggio, in seguito alla quale missili di fabbricazione statunitense e britannica hanno attaccato siti militari russi nelle regioni di Kursk e Bryansk. .

In risposta a questi attacchi, la Russia ha testato gli ultimi missili balistici ipersonici a raggio intermedio Oreshnik con testate convenzionali contro la principale impresa di difesa ucraina Yuzhmash a Dnepr (ex Dnepropetrovsk), ha spiegato Putin. Il leader russo ha sottolineato che le azioni incendiarie dell’Occidente potrebbero innescare gravi conseguenze se il conflitto in Ucraina dovesse intensificarsi ulteriormente.

“Nel mondo non ci sono armi paragonabili ai missili ipersonici della Russia, stiamo incrementando la produzione del 25%. La Russia produce una quantità di missili 10 volte superiore a quella della Nato. Nuovi sistemi debutteranno dopo l’Oreshnik, che non ha eguali al mondo. Nessuna fornitura di missili a lungo raggio all’Ucraina può eguagliare la potenza dell’arsenale russo né può modificare la situazione sul campo” nel conflitto.

“Useremo il missile in risposta alle azioni del nemico: il ministero della Difesa sta selezionando obiettivi in Ucraina da colpire. I centri decisionali a Kiev potrebbero diventare un obiettivo per gli Oreshnik. Un attacco massiccio con questi missili avrà un impatto paragonabile a quello delle armi nucleari”, dice il presidente russo. “Secondo esperti militari e tecnici, in caso di un massiccio uso di questi missili contemporaneamente in un colpo solo, la potenza sarà paragonabile all’uso di armi nucleari sebbene l’Oreshnik, ovviamente, non sia un’arma di distruzione di massa”, afferma ancora.